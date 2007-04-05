Ющенко напоминает Януковичу об уголовной ответственности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО напоминает Кабинету Министров об уголовной ответственности за невыполнение указа о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании СНБО Президент обратился к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и Кабинету Министров в целом относительно необходимости безотлагательного обеспечения избирательного процесса.

Глава государства также высказался за то, чтобы соответствующее решение «было отражено в Верховной Раде». При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что «невыполнение указа Президента несет уголовную ответственность».

По словам В.ЮЩЕНКО, Украина имеет достаточно средств, чтобы провести внеочередные парламентские выборы.

Он также отметил необходимость начать работу по формированию территориальных избирательных комиссий.