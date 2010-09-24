Губернатор Киевщины просит взяться за «минимизаторов»

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК призвал правоохранительные органы области усилить борьбу с правонарушениями в сфере выплаты заработных плат на предприятиях и учреждениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, об этом шла речь сегодня на совместной коллегии Киевской областной государственной администрации и прокуратуры Киевской области.

За минувшие полгода усилиями власти Киевской области была значительно погашена задолженность по выплате заработной платы, однако сейчас сумма невыплаченных средств составляет почти 40 миллионов гривен, и поэтому данная проблема остается одной из острейших, которая нуждается в быстрейшем решении, говорится в сообщении.

Во время коллегии прокурор Киевской области Александр ГАРДЕЦКИЙ сообщил, что по результатам прокурорских проверок были возбуждены 109 уголовных дел по фактам умышленной невыплаты заработной платы. Согласно документам прокурорского реагирования выплачены свыше 55 миллионов гривен задолженности, 125 должностных лиц привлечено к уголовной ответственности. Только за время подготовки к заседанию коллегии руководители предприятий выплатили задолженность на сумму свыше 5 миллионов гривен.

Таким образом, отмечает пресс-служба ОГА, по темпам ликвидации долга по зарплате Киевская область занимает одно из первых мест среди регионов Украины.

“Сегодня я требую от правоохранительных органов области, в частности, областной налоговой администрации прекратить оказывать давление на предприятия, которые реально работают и наполняют бюджет, - заявил А.ПРИСЯЖНЮК. – Обратите внимание на «минимизаторов» - тех руководителей предприятий, которые выплачивают заработную плату меньше установленного минимума, а остальные средства выдают в конвертах. От этого страдают поступления в бюджет, пенсионный фонд и, как следствие, благосостояние людей”.

По результатам работы коллегии было принято решение об активизации деятельности относительно разоблачения преступлений, связанных с невыплатой заработных плат, и принятие безотлагательных мер по полному погашению задолженности в Киевской области.