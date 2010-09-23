100 тысяч украинцев просят МВФ предотвратить махинации с кредитом
15:17, 23 сентября 2010Политика
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Подписи передадут завтра
В пятницу, 24 сентября, в 12.00 в Киеве инициативная группа передаст более 100 тысяч подписей граждан Украины круководству Международного валютного фонда с требованием установить контроль за использованием украинской властью средств МВФ, а также направить специальную контрольную группу для предотвращения махинаций с кредитными деньгами в интересах «РосУкрЭнерго».
Об этом УНИАН сообщила лидер инициативной группы Ольга ВЕРЕМЕЕНКО.
Место проведения – Киев, Кловский спуск, 5, Представительство МВФ в Украине.
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