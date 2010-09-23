Верховная Рада начала рабочий день с перерыва

В работе Верховной Рады по требованию фракций Блока Юлии Тимошенко и блока “Наша Украина – Народная самооборона” объявлен перерыв на 30 минут

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что эти фракции требуют перерыва для проведения консультаций и заседания Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов с целью обсуждения дискуссионных вопросов, которые стоят сегодня в повестке дня работы парламента.

В.ЛИТВИН предложил не объявлять перерыв и чтобы заседание ВР вел первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК, а сам он в это время будет проводить заседание Согласительного совета. В то же время парламент не будет рассматривать «кадровые вопросы», которые на сегодняшний день являются дискуссионными, но фракции БЮТ и НУ-НС не согласились с этим предложением и настояли на объявлении перерыва.

После этого В.ЛИТВИН объявил перерыв на 30 минут.