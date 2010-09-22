Кернес думает, что Ярославский не реализовал амбиции

Секретарь Харьковского городского совета, и.о. мэра Геннадий КЕРНЕС расценивает критику в свой адрес со стороны бизнесмена, президента ФК "Металлист" Александра ЯРОСЛАВСКОГО как «следствие нереализованных амбиций".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, комментируя, в частности, заявление А.ЯРОСЛАВСКОГО о том, что последний не поддержит кандидатуру Г.КЕРНЕСА на выборах городского председателя 31 октября.

Г.КЕРНЕС отметил, что "каждый гражданин Украины имеет право в день голосования прийти на избирательный участок и свое волеизъявление тайно осуществить".

"Я уверен, что не только один человек решает вопрос, кем кто будет. Я со своей стороны заявляю, что буду принимать участие во всех процессах, связанных с выборами 31 октября", - сказал он.

Отвечая на вопрос, не связано ли заявление А.ЯРОСЛАВСКОГО с личным конфликтом между ними, Г.КЕРНЕС заявил: "Хочу сказать, что никаких конфликтов, которые могут исходить от меня, быть не может. Потому что я сегодня работаю в мэрии, работаю от имени территориальной общины и несу ответственность перед каждым харьковчанином, независимо от того, за кого он голосовал”.

По словам Г.КЕРНЕСА, “интересы Харькова и харьковчан выше личных амбиций. Я думаю, что это - следствие тех амбиций, которые не были реализованы этим господином".

Как сообщал УНИАН, А.ЯРОСЛАВСКИЙ в интервью газете "Факты" заявил, что не будет голосовать за Г.КЕРНЕСА на выборах мэра Харькова. "Лично я не хочу голосовать за тех, кто вместо реальной работы раздает свой номер телефона. Поэтому за КЕРНЕСА я голосовать не буду. Я не видел ни одного проекта, который бы он реально сделал для города. Номер телефона, концерты и обещания - это не то, что нужно харьковчанам. Тем более, не факт, что после выборов этот абонент не окажется для горожан "вне зоны доступа", - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Также бизнесмен сказал, что не собирается баллотироваться на должность мэра Харькова. По его мнению, в городе победит кандидат от Партии регионов. "Кто бы ни баллотировался от Партии регионов в мэры, получит поддержку горожан, - считает А.ЯРОСЛАВСКИЙ. - Потому что в данном случае важно не конкретное лицо, а серьезная, мощная и эффективная организация, которая берет на себя ответственность за своего кандидата и которой доверяют люди".