Эксперт: о важном Янукович и Медведев говорили без камер

Украинско-российским переговорам на высшем уровне не хватает публичности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение высказал заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ в ходе видеомоста Москва–Киев на тему «Неформальная встреча президентов России и Украины. Что будет нового в повестке дня на ближайшие полгода?».

По его мнению, отношения между странами возвращаются во времена бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, и такой формат встреч не имеет будущего, поскольку есть много вопросов, которые интересуют общественность обеих стран.

«Возвращаемся уже не к «безгалстучной дипломатии» периода президентов Кучмы-Ельцина, а уже к модифицированной - «дипломатии без галстука за рулем». Я думаю, что очень символично, что автопробег с участием президентов начался в месте Хомутово и заканчивался в Глухове», - сказал В.ЧАЛЫЙ.

По мнению эксперта, во время той части встречи президентов Украины и России в рамках автопробега, которая прошла без камер и носила более закрытый характер, обсуждались очень серьезные решения, которые повлияют не только на двусторонние отношения Украины и России, но на региональное развитие.

По словам В.ЧАЛОГО, его настораживает, что как раз эта часть, наиболее важная, находится за скобками общественного внимания, и пока идут только анонсы, что к концу года могут быть подписаны некие серьезные договоренности.

«Судя по тому, что встречи проходят достаточно закрыто, кулуарно, я думаю, что документы действительно будут не мене важными, чем, скажем, соглашения по пролонгации пребывания Черноморского флота», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ приняли участие в международном автопробеге Санкт-Петербург – Москва – Киев. Главы государств присоединились к международному автопробегу в Хомутово Брянской области РФ, откуда прибыли в город Глухов Сумской области. Каждый из них находился за рулем ретро-автомобиля “Победа”. На обоих автомобилях установлены номера с надписью “Дружба”.

Вечером В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ вылетели из Глухова в государственную резиденцию Президента РФ “Завидово” в Тверской области, где провели переговоры.