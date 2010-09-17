Тимошенко требует от Януковича личной встречи

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА личной встречи, а также обеспечения честных выборов в местные органы власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что последние события вокруг местных выборов позволяют ей говорить, что выборов в Украине не будет, а лишь «подконтрольная Центральная избирательная комиссия» освятит протоколы, которые будут сфальсифицированы представителями большинства территориальных избирательных комиссий.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, партия “Батькивщина” требует от В.ЯНУКОВИЧА личной встречи для того, чтобы лидеры партии непосредственно могли рассказать о ситуации с выборами и предоставить соответствующие документы, в том числе относительно неправомерных решений Минюста, Центральной избирательной комиссии и др.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, если В.ЯНУКОВИЧ откажется от такой встречи, это будет свидетельством того, что он является главным идеологом разрушения избирательного процесса и непосредственно возглавляет этот процесс.