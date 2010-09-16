В ПР обвиняют гаишников в подорожании картошки

11:25, 16 сентября 2010
Политика
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Ефремов спрашивает: есть ли совесть?

Предвзятое отношение работников ГАИ к транспорту, перевозящему сельхозпродукцию, считает одним из факторов, влияющих на цену этого товара народный депутат Александр Ефремов. Об этом он заявил на пресс-конференции, передаёт «ОстроВ».

По словам нардепа, он располагает информацией, что каждый грузовой автомобиль, везущий на рынки или магазины Луганской области картофель, по пути останавливают не менее 3-х раз и штрафуют водителя не менее, чем на 500 грн., что влияет на цену товара.

«Если так делают работники ГАИ, то совесть у них есть?», - заявил нардеп.

Он сказал, что руководители Луганской области совместно с республиканскими ведомствами принимают меры для того, чтоб на территорию региона было завезено такое количество картофеля, которое сделало бы цену на этот товар доступной для рядовых потребителей.

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