Цушко считает ситуацию в стране штатной и сравнивает ее с футболом

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО отмечает, что МВД считает ситуацию в стране штатной, и убежден, что разрешать споры необходимо через суды, а не через силовые структуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО сказал после совещания у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По его словам, В.ЮЩЕНКО на совещании отметил, что ситуация в стране штатная и призвал силовые органы обеспечивать правопорядок.

В.ЦУШКО пообещал, что милиция будет действовать в соответствии с законодательством.

Сегодня, по его словам, на улицах Киева справляется киевский гарнизон, когда в резерве есть подразделения «Беркута» из других областей и внутренние войска, которые ставят в резерв всегда при массовых акциях, Днях Киева, футболах.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вечером 2 апреля подписал Указ о роспуске украинского парламента.

Верховная Рада в тот же день приняла постановление, в котором заявила об отсутствии у Президента правовых оснований для роспуска парламента, а Кабинет министров Украины поздно ночью принял постановление, которым решил подчиняться только Верховной Раде.

Представители коалиции намерені обратиться в Конституционный суд с представлением о неконституционности указа Президента.

Кроме того, представители коалиции собирают на Майдане Незалежности в Киеве своих сторонников, чтобы поддержать действующее в стране правительство и Верховную Раду. В полдень здесь уже собралась около тысячи сторонников Социалистической, Коммунистической партий и Партии регионов.