Почему молчал Конституционный суд?

Несколько месяцев назад автору в неофициальном диалоге с одним из представителей пресс-службы Конституционного суда довелось услышать, что не исключена ситуация, когда первые вердикты КС начнут появляться уже после новых парламентских выборов. Тогда в такой форме была подчеркнута избыточная загрузка Суда представлениями...

Но эта оговорка чиновника оказалась пророческой или почти таковой.

“АЛИБИ” ПРЕЗИДЕНТА Указ Президента об объявлении досрочных выборов в связи с досрочным же прекращением полномочий Верховной Рады появился до первого вердикта КС по любым вопросам.

Более того, у Президента есть основания оправдывать свои действия относительно применения даже сомнительных “санкций” к парламенту, но осуществленных им из позиций гаранта соблюдения Конституции. Именно эти основания и предоставляет ему нехватка других механизмов, которыми должны были бы быть толкования и выводы Конституционного суда по президентским представлениям.

А поскольку судьи Конституционного суда избегают даже публично объяснять причины своего промедления по принятию вердиктов, то их молчание приходится воспринимать лишь как бездеятельность единственного института конституционного судопроизводства.

И этот аргумент – то есть непонятное самоустранение КС от выполнения своих исключительных обязанностей, – в свою очередь, может еще отразиться на последующих событиях. В частности в последующей оценке тем же КС спровоцированных действий Президента.

А здесь у Ющенко есть неопровержимое “алиби”. Вся хронология событий последнего года, зафиксированная СМИ, свидетельствует, что Президент Ющенко в части роспуска парламента действовал именно вынужденно. В частности – после многочисленных круглых столов, переговоров разного формата, ряда уступок в интересах коалиции.

А также под давлением оппозиции и социология, которые напоминали ему о недопустимости дальнейшего промедления.

Потому Ющенко начал действовать.

Указ президента от 2 апреля о роспуске парламента издан без ссылки на ст. 90 Конституции, в которой перечислено три случая, когда гарант соблюдения Основного Закона может объявить досрочные выборы ВР учитывая ее недееспособность.

По сравнению с предварительно обнародованным “проектом” указа реальный документ обходит даже попытки как-то “подтащить” мотивацию Президента к той, которая была предусмотрена для него на этот случай авторами конституционной реформы.

Вместо этого Ющенко воспользовался рядом норм Конституции, преимущественно – еще в сохраненной редакции от 1996 года, что описывают его полномочия именно как гаранта.

Ссылка на новую 83 статью (о формировании парламентской коалиции исключительно на базе фракций ВР) необходима лишь как основание для выдвижения парламенту обвинения в нарушении Конституции уже им самим. Опираясь именно на эту констатацию, Президент осуществляет как гарант свои карательные меры. Хотя и не тем способом, которого требует от него как должностного лица 19 статья Конституции...

Потому у депутатов парламента, чьи полномочия будут прекращены лишь после присяги нового состава ВР, в настоящее время есть все основания обжаловать указ Президента в Конституционном суде.

Но вердикт КС относительно указа о роспуске ВР не сможет обойти оценки действий самого парламента или, что точнее, правящей коалиции, в соответствии с требованиями статьи 83. То есть наличие или отсутствие вины самого парламента в вынужденных действиях Президента.

Правда, коалиция и сама официально признала собственную, по меньшей мере, ошибку в агрессивных попытках расширить свой состав, способом, не предусмотренным ни самой Конституцией, ни пропорциональной системой выборов. Соответствующие “уступки” Президенту приняты в специальном постановлении.

Но это признание на нынешнем этапе – уже лишь вынужденный шаг со стороны коалиции под давлением указа Президента. Шаг, который никакой юридической силы не имеет.

КАКИМ ПУТЕМ ПОЙДЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД? В то же время в зависимости от своего вывода Конституционный суд по этому вопросу будет иметь два пути.

Первый путь: осудить президентский указ и упразднить его как антиконституционный. Второй: напротив, не только признать его правомерным, но и упрекнуть законодателей, что они не предусмотрели для гаранта Конституции перечня санкций на случай необходимости противодействия нарушением самих же законодателей...

Второй случай может стать сигналом со стороны Конституционного суда к очередной доработке Конституции. И, как представляется, именно в том направлении, которое интересует Президента.

Во всяком случае, это будет если и не “ревизия” ныне действующей Конституции в том виде, как ее опасается коалиция, то ревизия ошибок а то и преднамеренных пробелов, заложенных в свое время в законн 2222.

А теперь вопрос: кто именно будет осуществлять эту ревизию.

Учитывая указ Президента, который должен выполняться на всей территории Украины до момента, пока он не будет отменен Конституционным судом, – эта миссия уже будет возложена на новый состав Верховной Рады. Сформированной по результатам досрочных выборов.

Что касается первого варианта, то есть признания указа Президента неконституционным, здесь есть нюанс. Вердикт КС должен быть принят своевременно, до физического осуществления выборов. Поскольку указ о выборах лишь с момента принятия этого решения прекратит свое действие. В случае же опоздания – новоизбранный состав парламента будет легитимным, потому что закон не имеет обратного действия...

ВЕРХОВНАЯ РАДА СОГЛАСИЛАСЬ НА ВЫБОРЫ ПРИ УСЛОВИИ ВОЗВРАЩЕНИЯ В ЦИК КИВАЛОВА? Сделала ли коалиция для этого все возможное? Пока что – нет.

Постановление ВР, одобренное на экстренном заседании, с просьбой к КС в пятидневный срок рассмотреть указ Ющенко о досрочных выборах, – еще абсолютно не означает ни самого представления, ни готовности КС нарушить свою неторопливую процедуру и пойти навстречу.

В частности, потому, что парламентская коалиция, которая приняла это постановление, не является субъектом представления, – сколько бы депутатов за нее не проголосовало.

А правительство Януковича еще и подтвердило это постановление ВР. Подкрепив в дополнение собственным, в котором так же отказывается выполнять указ Президента, по крайней мере в части финансирования досрочных выборов. Что само по себе уже является нарушением Конституции, которая предусматривает досрочные выборы и не предусматривает никаких препятствий для их финансирования.

Плюс Мороз получил от ВР согласие на обращение к Ющенко с просьбой отозвать указ.

Поэтому что именно обжалует в Конституционном суде коалиция – неизвестно...

В то же время коалиция проголосовала за отмену постановлений предыдущей Верховной Рады от декабря 2004 года относительно изменения состава ЦИК... С этого решения ВР уже успели посмеяться все эксперты. Поскольку такой шаг коалиции свидетельствует лишь о согласии на досрочные выборы, но при условиях председательства в ЦИК “своего” господина Кивалова...

Полная бессмыслица такого постановления парламента дополняется его неконституционностью при отсутсвии представления от Президента и вообще тем, что речь идет об отмене общего решения предыдущего состава парламента и другого Президента.

С другой стороны, коалиция как будто забыла, что в настоящее время от прежнего, “киваловского” состава ЦИК немногие в комиссии остались. Поэтому он вообще может оказаться недееспособным. На это и расчет?

Возможно. Но тогда перед тем, как идти принимать дела у господина Давидовича (который, по сообщениям СМИ, в ночь на 3 апреля находился на рабочем месте и ожидал оригинал указа Президента), господину Кивалову придется немедленно сложить полномочия народного депутата...

Хотя и в этом случае не понятно, с чего бы это господин Давидович должен был уступить ему место. Разве что относительно ЦИК в ход, в первую очередь, пойдут “аргументы” силовиков и полностью повторится ситуация 2004 года.

ШУФРИЧ ПРЕДЛОЖИЛ СВОИ УСЛУГИ

Вот с силовиками ситуация наиболее интересна.

Министр обороны господин Гриценко на экстренном заседании Кабмина не только не поддержал постановление, которое бойкотирует президентский указ, но и предупредил о праве Президента правительственный акт немедленно приостановить. То есть сделать то, чего не может сделать с постановлением парламента. Ну и отправить правительственный документ туда же, в КС...

Но еще интереснее на том же заседании было слушать, как министр внутренних дел господин Цушко пообещал, что милиция будет продолжать действовать умеренно, как и во время “Майданов” в субботу и воскресенье. Не хочет министр от самой слабой в данной ситуации партии “нарываться” ни на неприятности от Президента, ни на соответствующую дополнительную реакцию избирателей.

И, очевидно, именно поэтому свои услуги в охране объектов жизнеобеспечения и стратегических предприятий предложил министр чрезвычайных ситуаций господин Шуфрич. И хотя это не входит в его полномочия, он такое право получил при молчаливом согласии премьера...

Плохая услуга коалиции: в случае возникновения каких-то провокаций все будут знать, кто автор “чрезвычайки”... И пойди знай, не возьмет ли господин Шуфрич первым под свою “охрану” такой стратегический объект, как ЦИК. По старой памяти.

КОАЛИЦИЯ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ГОТОВНОСТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ В ПОЛЬЗУ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ Одно слово, реакция коалиции на действии Президента Ющенко оказалась абсолютно неадекватной, хоть как долго коалиция к этому готовилась. По крайней мере на словах.

Оказалось, что сыграла свою роль порочная установка на личные черты Ющенко, которые его оппоненты свели к границе недееспособности.

Президент не оправдал этих “надежд”, и теперь коалиция может лишь искать собственные ошибки. В частности, в вопросе, почему во время консультаций с Президентом было не согласиться со всеми требованиями Ющенко, ни одно из которых не выглядело как совершенно неприемлемое.

Если, конечно, не принимать во внимание “внешнеполитический” подтекст сопротивления коалиции этим требованиям. Поскольку в целом он сводился прежде всего к предотвращению одобрения 300 голосами закона об Основах внешней и внутренней политики, которым бы были пересмотрены действующие в настоящее время соответствующие законы.

Впрочем, не исключено, коалиция, или по крайней мере ее часть из Партии регионов, не так уж неудовлетворена достигнутым “результатом”. Поскольку, с одной стороны, России продемонстрированы все попытки действовать в ее интересах, с другой – “морковь” отложенных обещаний остается.

Для безумной борьбы и победы ПР на досрочных выборах, чтобы уже потом не было сбоя в сотрудничестве с Россией, можно аргументированно требовать от Москвы уступок в вопросах об очередных ценах на газ? Можно. И предвыборная ситуация в самой России в настоящее время этому, кажется, способствует.

ТИМОШЕНКО И НЕ НАДЕЯЛАСЬ? Что касается оппозиции, в частности ее лидера госпожи Тимошенко, то она получила от Ющенко подарок, на который, не исключено, даже сама не надеялась.

Но с этого момента потеряла главный аргумент, который давал ей возможность критиковать Президента. Как это отразится на раскладе голосов за две “оранжевых” силы во время выборов – посмотрим. Но маловероятно, чтобы пани Юля начала уже сейчас искать поводы для конфликта, который окончательно лишит ее шансов на премьерство. Причем теперь точно – не из-за Президента и не из-за “Нашей Украины”.

Впрочем, главное “оружие” еще может вернуться в руки Тимошенко, если Ющенко вдруг таки отзовет свой указ – по требованию коалиции. Хотя теперь сама коалиция не дала ему для этого ни одного повода – ни юридического, ни политического.

И последнее. 2 апреля на экстренном заседании ВР количество депутатских голосов, отданных за ряд постановлений, достигало уже аж 262.

Учитывая, что эти постановления по большей части не были ни адекватны, ни эффективны по отношению к указу Президента (разве что за исключением предложенного господином Головатым обращения к ПАСЕ, которое тоже в конечном итоге может обернуться не в интересах коалиции, – в зависимости от действий силовиков), – приходится прислушиваться к тем “перебежчикам” из лагеря оппозиции, которые называют себя “спецдесантом” в лагерь оппонентов.

Вопрос – не насобирает ли коалиция все 300 – определенными методами, и что с ними будет делать. “Выбор” есть: с нарушением всех сроков и процедур – от изменений в Конституцию до импичмента Президенту.

Но поскольку без Конституционного суда здесь не обойтись, – у Ющенко опять есть встречный ход: отозвать свою часть состава КС. Возможно, так поступит и съезд судей.

Круг замыкается.

И мы так никогда и не узнаем, почему же так упрямо молчал Конституционный суд?

Ирина Погорелова