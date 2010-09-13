Янукович подарил Баррозу мяч
17:35, 13 сентября 2010Политика
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Как болельщику «Спортинга»
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подарил Президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю БАРРОЗУ футбольный мяч.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, В.ЯНУКОВИЧ вручил Ж.БАРРОЗУ подарок во время совместного подхода к прессе после двусторонней встречи.
«Я хочу подарить вам мяч как символ проведения в Украине чемпионата Европы 2012 года, как болельщику «Спортинга» и на память, что мы проводим этот чемпионат совместно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
В свою очередь, Ж.БАРРОЗУ поблагодарил Президента Украины за подарок и сделал пробный удар по мячу.
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