Янукович подарил Баррозу мяч

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подарил Президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю БАРРОЗУ футбольный мяч.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, В.ЯНУКОВИЧ вручил Ж.БАРРОЗУ подарок во время совместного подхода к прессе после двусторонней встречи.

«Я хочу подарить вам мяч как символ проведения в Украине чемпионата Европы 2012 года, как болельщику «Спортинга» и на память, что мы проводим этот чемпионат совместно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь, Ж.БАРРОЗУ поблагодарил Президента Украины за подарок и сделал пробный удар по мячу.