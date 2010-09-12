ЦИК установил порядок жеребьевок кандидатов в теризбиркомы

Центральная избирательная комиссия установила порядок проведения ЦИК жеребьевки относительно включения кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий по местным выборам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Комиссии, которое провел заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

В принятом документе отмечается, кто имеет право представления кандидатур в состав соответствующих территориальных избирательных комиссий, каким является количество возможных представлений от зарегистрированных в установленном законом порядке местных организаций партий и блоков, депутатские фракции которых зарегистрированы в Аппарате Верховной Рады текущего созыва, а также от других зарегистрированных в установленном законом порядке местных организаций партий, намеренных выдвигать кандидатов на соответствующих местных выборах 31 октября.

Кроме того, излагается детальный механизм и способ проведения жеребьевки на заседании Центральной избирательной комиссии.

ЦИК также установил порядок проведения таких жеребьевок другими субъектами формирования территориальных избирательных комиссий - избирательной комиссией Автономной Республики Крым, районной, городской (в городах, где образованы районные в городе советы (кроме города Севастополя), и (или) городов, в состав которых входит другой город, поселок, село) избирательной комиссией.