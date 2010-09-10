"EUobserver": визит Януковича в Брюссель состоится на фоне негатива

Визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель состоится на фоне негатива в сфере гражданских свобод в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в статье "Дурной запах накануне поездки Януковича в Брюссель", которая опубликован сегодня во влиятельном интернет-издании Евросоюза "EUobserver".

"Наезды" на ведущие неправительственные общественные организации со стороны украинской Службы безопасности в последние месяцы испортили проевропейские заверения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА накануне его визита в Брюссель в понедельник (13 сентября)", - пишет в статье журналист Эндрю РЕТТМАН.

Он, в частности, также вспоминает о задержании на 11 часов в аэропорту "Борисполь" руководителя украинского представительства немецкого фонда Конрада Аденауэра господина Нико ЛАНГЕ, а еще - визиты представителей СБУ в неправительственные общественные организации, пользующиеся грантами Международного фонда "Возрождение".

"Личное поведение офицеров СБУ было очень вежливым. Но когда какой-либо офицер службы безопасности приходит к вам в офис и задает вопросы – это в самом деле вежливо? Какое право они на это имеют?", - цитирует автор материала киевского директора Фонда "Возрождение" Евгения БЫСТРИЦКОГО.

Издание также вспоминает исчезновение харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА, допросы в СБУ украинского блоггера Олега ШИНКАРЕНКО, заявления журналиста немецкой "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг" Конрада ШУЛЛЕРА о запугивании представителями СБУ людей, которые общались с ним, а также лишение лицензий на вещание двух украинских телеканалов - "5 канала" и TVi.

В то же время, европейский журналист отмечает, что Киев предпринимает определенные шаги, чтобы уменьшить ущерб своему имиджу. В частности, он напоминает, что СБУ заявила о завершении своего расследования относительно деятельности иностранных неправительственных общественных организаций и больше не будет возвращаться к этому вопросу. Кроме того, Э.РЕТТМАН отмечает, что милиция Харькова напрямую докладывает результаты расследования дела В.КЛИМЕНТЬЕВА министру внутренних дел Украины.

"Вместе с тем, эти действия мало помогли в восстановлении доверия", - констатирует журналист "EUobserver".

"Думаю, отдельные люди видят, как много они (представители украинской власти - УНИАН) могут (в плане проведения репрессий)... Было бы большим разочарованием, если мы (Евросоюз), приветствуя демократические ценности, будем молчать, когда они нарушаются", - цитирует издание Н.ЛАНГЕ.

В материале также отмечается неуверенность европейских дипломатов в том, каким путем Украина действительности сейчас хочет двигаться. Так, в статье отмечается, что Евросоюз обеспокоен возможным отказом Украины от намерений присоединиться к ЕС.

При этом европейские дипломаты, по информации журналиста, отмечают, что в последнее время поведение их украинских коллег на переговорах стало более бесцеремонным. Кроме того, новый Президент отказался публично исключить возможность вступления в Таможенный союз с Россией вместо заключения торгового соглашения с ЕС.

"Нам нужно знать, каковы их истинные намерения", - цитирует издание неназванного европейского дипломата.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ 13 сентября осуществит визит в Брюссель для встреч с Президентом Европейского Совета Германом Ван РОМПЕЕМ и Президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.