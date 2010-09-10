В ЕС заявляют, что переговоры с Украиной зашли в тупик

Министры иностранных дел Чехии, Польши и Швеции признали факт существования значительных трудностей в ходе переговоров с Украиной по подготовке соглашения об углубленной и всесторонней свободной торговле (DCFTA).

Как сообщает еженедельник "Зеркало недели", об этом они заявили в письме к главе Министерства иностранных дел Украины Константину ГРИЩЕНКО.

«Тупик в переговорах по DCFTA исключает возможность представления новых предложений для сотрудничества восточным партнерам ЕС. Это также удерживает некоторые западные страны от положительного контакта с Востоком и наносит ущерб нашей позиции в беседах с партнерами по ЕС относительно сотрудничества Евросоюза с Украиной», – отмечают дипломаты в своем письме.

По мнению министров, DCFTA не должно рассматриваться как отдельное соглашение, поскольку оно является неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

«К DCFTA следует относиться как к пакету необходимого законодательства и реформ, который Украина должна принять, а не вести по этому поводу переговоры», – считают авторы письма.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом базовом соглашении 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли – 18 февраля 2008 года. На саммите Украина-ЕС 9 сентября 2008 года было решено, что новое соглашение будет иметь название Соглашения об ассоциации и будет включать в себя создание зоны свободной торговли.