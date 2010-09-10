В БЮТ прогнозируют, что в КС изберут 4 судей, лояльных к власти

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей ВЛАСЕНКО прогнозирует, что в состав Конституционного Суда будут назначены полностью лояльные к власти судьи вместо тех, которые сложили свои полномочия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что на сегодняшний день 4 судьи КС сложили свои полномочия. При этом, по словам народного депутата, нынешняя власть полностью установила контроль над Конституционным Судом.

«Это позволит избрать четырех людей в состав КС, которые на 100% лояльны к действующей власти», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд 9 сентября прекратил полномочия судей Ивана ДОМБРОВСКОГО, Ярославы МАЧУЖАК и Анатолия ДИДКИВСКОГО.

Еще раньше, 2 сентября, КС принял решение о прекращении полномочий судьи Вячеслава ДЖУНЯ.