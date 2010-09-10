Балога попросит Януковича пригласить международных наблюдателей

Народные депутаты от партии «Единый Центр» планируют обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с предложением пригласить международных наблюдателей для проведения мониторинга во время местных выборов 31 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом лидер «Единого Центра» Виктор БАЛОГА сообщил сегодня на пресс-конференции в Сумах.

По словам В.БАЛОГИ, нынешняя власть еще не имеет опыта проведения выборов.

«Избирательная гонка еще официально не началась, а уже представители политических партий, местных элит и простые граждане выражают сомнения в демократичности волеизъявления и корректном подсчете голосов. И хотя глава государства приказал правоохранительным органам обеспечить правопорядок и во время кампании, и в день голосования, это не является убедительным доказательством, что выборы будут отвечать стандартам, которые признает мировое сообщество», – считает он.

По мнению лидера «Единого Центра», если приглашение международным наблюдателям поступит именно от Президента, то это усилит не только имидж государства, но и самого гаранта Конституции