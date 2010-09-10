БЮТ уже заблокировал трибуну и президиум парламента

Народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» заблокировали работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время заблокированы президиум, трибуна парламента, а также ложа правительства. Двери в президиум забаррикадированы стульями.

В президиуме БЮТовцы разместили четыре государственных флага.

Такие же флаги находятся и на их рабочих местах.

На данное время в сессионном зале находятся около 40 депутатов этой политической силы.