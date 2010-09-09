Янукович обещал американцам ветировать Налоговый кодекс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает ветировать Налоговый кодекс, если он будет "непопулярным".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил на встрече с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Уильямом БЕРНСОМ, состоявшейся сегодня.

"Я и вчера, и сегодня имел разговор с премьер-министром, некоторыми представителями правительства. Я их жестко предупредил: если они надеются, что через парламент можно будет протянуть непопулярное решение, я заветирую этот Кодекс и обязательно верну его снова в Верховную Раду", - заявил В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что процесс принятия Налогового Кодекса - сложный.

Он напомнил, что Украина прожила все годы своей независимости без Налогового Кодекса, и сейчас ситуация должна измениться. "Этот путь надо пройти как можно быстрее", - сказал он, добавив, что Госбюджет-2011 должен быть принят уже на основе этого документа.

Также глава государства отметил, что сегодня Украина "ускоряет" движение путем провозглашенных им реформ. По его словам, реализация реформ возможна лишь в условиях политической и экономической стабильности. "Мы эти две задачи выполняем. Политическая стабильность обеспечена. Сегодня власть работает сплоченно и целенаправленно выполняет все программы, которые мы наметили ", - сказал Президент, добавив, что такая ситуация у него вызывает энтузиазм в контексте прогнозов на 2011 год.

Говоря о реформах, президент отметил, что ломать бюрократию не так просто. "Но мы уже пошли по этому пути, и нас никто не остановит", - заявил В. ЯНУКОВИЧ.

Президент также рассказал У. БЕРНСУ, что уже на следующей неделе парламент будет рассматривать пакет антикоррупционных законопроектов. Этой реформой займется Антикоррупционный комитет. Также в Украине продолжается судебная реформа.

По данным пресс-службы Президента, американская сторона отметила прогресс Украины в продвижении путем экономических реформ. "США готовы оказывать всяческую поддержку и техническую помощь во внедрении реформ в Украине", - сказал У.БЕРНС, уточнив, что речь идет, в частности, об имплементации Налогового Кодекса.

Кроме того, по его словам, США готовы поддержать Украину в процессе ее евроинтеграции и в проведении судебной реформы.

Заместитель Госсекретаря США также выразил надежду, что местные выборы в Украине будут проведены прозрачно и демократично.