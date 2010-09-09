В СБУ говорят, что задержанный историк хотел разгласить гостайну

Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, которые представляют государственную тайну, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 15, ст. 328 Уголовного кодекса Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

“Установлено, что сотрудник СБУ ЗАБИЛЫЙ Р.В. с целью передачи третьим лицам несанкционированно собрал сведения, которые представляют государственную тайну. 8 сентября 2010 года по прибытии из Львова в Киев он был задержан с этими сведениями. Сейчас устанавливается круг лиц, которым назначалась указанная информация”.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Службы безопасности Украины 8 сентября задержали на четырнадцать часов ученого, директора Львовского Национального музея мемориала памяти жертв оккупационных режимов “Тюрьма на Лонцкого” Руслана ЗАБИЛОГО.

В эксклюзивном комментарии УНИАН Р.ЗАБИЛЫЙ сообщил, что сотрудники СБУ без его разрешения изъяли у него ноутбук и два жестких диска, где хранился весь массив материалов касающихся деятельности ОУН-УПА. “Сотрудники СБУ разрешили мне сделать два звонка жене, и, требуя отдать материалы из компьютера, советовали подумать о семье”, - сообщил он. Р.ЗАБИЛЫЙ также сообщил, что сотрудники СБУ, среди прочего, спрашивали его, как он относится к Голодомору, почему он занимался темой УПА, и советовали пойти работать школьным учителем.

*** Через некоторое время на сайте unian.net появится полный текст интервью с Р.ЗАБИЛЫМ.