Харьковской Батькивщине зарегистрировали Авакова

Главное управление юстиции в Харьковской области зарегистрировало бывшего председателя облгосадминистрации Арсена АВАКОВА председателем Харьковской областной организации Всеукраинского объединения «Батькивщина».

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель начальника Управления Юлия КОВАЛЕНКО, информация об изменениях в составе руководящих органов Харьковской организации партии «Батькивщина», в том числе и об избрании ее председателем А.АВАКОВА, «была принята к сведению вечером 6 сентября».

«Все процедуры были осуществлены в соответствии с законами Украины», - сообщила Ю.КОВАЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Главное управление юстиции в Харьковской области опровергло заявления представителей Всеукраинского объединения «Батькивщина» об отказе регистрировать А.АВАКОВА председателем областной парторганизации «Батькивщины». Управление заявило об «откровенно неправдивом характере информации заявлений представителей «Батькивщины» о якобы преднамеренном препятствовании Главным управлением юстиции в Харьковской области в принятии к сведению информации об изменениях в составе руководящих органов Харьковской областной организации этой партии».

Накануне в ВО «Батькивщина» заявили, что должностные лица ГУ юстиции в Харьковской области, действуя «с превышением служебных полномочий, злоупотребляя властью и служебным положением», отказываются регистрировать нового председателя областной парторганизации ВО «Батькивщина» А.АВАКОВА.

29 июня отчетно-выборная конференции Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» избрала своим лидером А.АВАКОВА.

6 сентября лидер «Батькивщины» Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что ее партия фактически лишена возможности принимать участие в местных выборах уже в четырех областях. «Мы не будем принимать участия, если не будет исправлена ситуация, в Харьковской, Киевской, Львовской и Луганской областях», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в этих областях произошла смена руководителей областных организаций партии, однако органы юстиции не принимают к сведению информацию о смене руководителей.