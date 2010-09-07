Томенко заявляет, что он был против сегодняшнего блокирования БЮТ

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что парламентская оппозиция должна действовать как оппозиция в режиме эффективной работы во время пленарных заседаний, в комитетах и путем обеспечения парламентского контроля.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Н.ТОМЕНКО.

Именно таким образом, по его мнению, можно обеспечить другую, альтернативную точку зрения на предложения и проекты власти в целом и парламентской коалиции в частности.

Н.ТОМЕНКО отметил, что он всегда, и во время пребывания у власти, и во время работы в оппозиции, был противником блокирования Верховной Рады как средства деятельности. «В парламенте желательно работать головой, а не кулаками», - считает вице-спикер. По его мнению, «в ВР возможны драки, но только интеллектуальные – за законопроекты в интересах народа, а не драки в смысле избиения депутатами друг друга, имевшие место неоднократно».

Н.ТОМЕНКО сообщил, что фракция БЮТ приняла решение блокировать сегодняшнее заседание Верховной Рады, он же голосовал против такого решения. «Я убежден, что парламент может существовать только при условии, когда власть выкинет из своего лексикона слова «так называемая оппозиция», а оппозиция будет иметь обоснованную альтернативу в отношении всех решений и инициатив власти», – подчеркнул вице-спикер.

«Кто окажется правым в этой борьбе может рассудить только украинское общество во время выборов. Другие варианты сосуществования власти и оппозиции являются и непродуктивными, и неправильными», – сказал заместитель председателя ВР.