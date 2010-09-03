Азаров говорит, что $2 млрд. кредита МВФ погасит обязательства Тимошенко

Украина на сегодняшний день еще не использовала полученные от Международного валютного фонда (МВФ) средства транша кредита в размере 2 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время официальной презентации доработанного проекта Налогового кодекса.

«1 млрд. долл. лежат в Национальном банке Украине, поддерживая национальные резервы, второй (миллиард – УНИАН) – в Госказначействе. Ни одного доллара не потрачено и не будет потрачено, потому что мы его (транш кредита – УНИАН) пустим на погашение по обязательства Ю.ТИМОШЕНКО. Вот сейчас настанет срок платежа по ее обязательствам, и мы заплатим», – сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «на помощь власти при проведении реформ и на экономическое урегулирование». Кредит рассчитан на 29 месяцев.

Сразу Украина получила транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.