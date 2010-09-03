Партия регионов выдвинула Кернеса кандидатом в мэры Харькова

Партия регионов выдвинула Геннадия Кернеса кандидатом на пост Харьковского городского головы.

Об этом сообщает официальный сайт Харьковской областной организации Партии регионов.

«Сегодня самые высокие шансы из всех кандидатов, которые потенциально так или иначе заявляли о своей готовности побороться за кресло мэра, у Геннадия Кернеса. Подтверждение этому и объём работы, которую он сегодня проводит вместе с городской командой, и установившийся контакт с людьми. В прямом эфире Геннадий Адольфович объявил свой номер мобильного телефона, и теперь очень тесно общается с харьковчанами, это такой интересный ход», - сказал председатель Харьковской областной организации ПР Михаил Добкин в эфире программы ОТБ «Час влади»», - говорится в сообщении.