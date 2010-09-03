Эксперт: украинцы вернулись к «дореволюционному периоду»

Директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО прогнозирует низкую явку избирателей на местных выборах из-за разочарования людей в политике. Об этом он заявил на пресс-конференции в Луцке во время презентации исследования Всеукраинского социологического консорциума, в который входят: Институт Горшенина, Центр прикладных исследований «Пента» и Институт перспектив города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина, эксперт отметил, что по уровню заинтересованности политикой украинцы вернулись к «дореволюционному периоду», а именно – к 2004 году. Тогда как в 2005 г. по показателям интереса к политике Украина вышла в лидеры Европы. «Впрочем, стоит заметить, что когда людей спрашивали, разбираются ли они в политике, то их ответы откидывали нашу страну на одно из последних мест в Европе. На сегодняшний день количество равнодушных к политике возросло до 30%. Вместе с тем снижаются рейтинги ключевых политических сил», - сказал В.ФЕСЕНКО. Он отметил, что у оппозиции негативные тенденции проявились еще в первой половине года, особенно стремительно снизился рейтинг БЮТ. Сейчас же начинает падать уровень доверия граждан и к Партии регионов.

В.ФЕСЕНКО выразил опасение, что активность на местных выборах в этом году будет меньше, чем на последних президентских выборах. «Можно сравнить их с местными выборами 2006-2007 годов, потому что традиционно, если выборы проводятся внеочередно, – интерес меньший. У людей есть разочарование в политике, разочарование во многих политических силах. Скорее всего, часть из тех, кто разочаровался в тех и других (Партии регионов и БЮТ), просто не пойдут голосовать. Часть из них может голосовать за условную «третью силу»», - сказал он.

Относительно определения кандидатов на должности городских председателей В.ФЕСЕНКО отметил: «Партии колеблются с определением кандидатов от Партии регионов и других влиятельных сил в регионах, когда смотрят, что руководитель партийной организации имеет невысокий рейтинг, то начинают искать какую-то более популярную кандидатуру. В Партии регионов сложилась такая ситуация с выдвижением мэров – они стали рекрутировать действующих мэров, особенно в центральной Украине, чтобы они баллотировались именно от Партии регионов».

Относительно ситуации с местными выборами в городе Луцке В.ФЕСЕНКО отметил, что ситуация уже достаточно конфликтная и острая. «В Луцке будут конкурентные выборы и это хорошо», – сказал он.

Подтверждением этому могут быть и результаты социологического опроса «Луцк-2010: проблемы и перспективы», проведенного Всеукраинским социологическим консорциумом в составе: Института Горшенина, Центра прикладных исследований «Пента» и Института перспектив города.

Во время пресс-конференции были обнародованы данные исследования Всеукраинского социологического консорциума относительно того, кому бы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, лучане отдали свои голоса. Наибольшее количество лучан поддержало бы экс-губернатора Николая РОМАНЮКА (28,7%), дальше идет экс-мэр Луцка Антон КРИВИЦКИЙ (11,2%), третья позиция - у нынешнего городского председателя Богдана ШИБЫ (8,2%).