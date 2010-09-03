Королевская: обсуждение Налогового кодекса превратилось в профанацию

Так называемое всенародное обсуждение Налогового кодекса превратилось в профанацию, власть не слышит предпринимателей. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в комментарии УНИАН.

По мнению главы профильного парламентского комитета, всенародное обсуждение Налогового кодекса превратилось в формальное мероприятие, на котором выступают, в основном, представители налоговой администрации и Минфина, а предпринимателей используют в роли статистов. «К нам обращаются бизнесмены, которые на «круглых столах» пытались донести до представителей власти свои предложения по улучшению проекта Налогового кодекса, но их даже не захотели слушать, – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Так называемое всенародное обсуждение Налогового кодекса превратилось в профанацию – власть не слышит предпринимателей».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что до сих пор непонятно, какой именно документ обсуждается. «Даже спикер Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что Налогового кодекса не существует, и он не понимает, какой документ сейчас обсуждается», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. «Как же в этом разобраться предпринимателям, бизнесменам, руководителям предприятий, которые платят налоги и должны планировать свои бюджеты на ближайшие месяцы?», - спрашивает депутат.

Глава комитета Верховной Рады считает, что бесконечно вносить изменения и дополнения в изначально плохо подготовленный документ – это мартышкин труд. «Поэтому вместе с Николаем КАТЕРИНЧУКОМ мы внесли проект постановления, в котором предлагается отменить решение о принятии в первом чтении этого варианта Налогового кодекса. Таким образом мы сможем добиться от правительства внесения нового документа, который должен будет пройти полную процедуру обсуждения народными депутатами», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. «Пока Налоговый кодекс будут писать представители фискальных органов, игнорируя мнение предпринимателей, прогрессивного документа Украина не получит», - убеждена глава Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовому кур’єрі» для всенародного обсуждения.

Сегодня, 3 сентября, правительство Украины планирует презентовать представителям средств массовой информации доработанный проект Налогового кодекса.

Как сообщил накануне премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, подготовленный проект Налогового кодекса обсуждался экспертами, представителями общественности и участниками рынка – обработано более 5 тыс. предложений и замечаний. «В результате мы получили компромиссный, на мой взгляд, оптимальный проект», – сказал глава правительства.

При этом он выразил уверенность, что государственный бюджет Украины на 2011 год, проект которого Кабмин намерен передать в Верховную Раду до 15 сентября т.г., должен быть принят на базе Налогового кодекса.