Как принималось судебное решение о телеканалах

“Во всех религиях высшее наказание - за неправедный суд”... "Судебная система прислушивается не к аргументам закона, а к интересам власти”... “Вызов свидетелей мог навредить принятию заготовленного решения”... Апелляционный административный суд Киева подтвердил незаконность решения Нацсовета о предоставлении ряда частот телеканалам ТВі и “5 канал”. 5-й канал теряет почти половину своих зрителей, ТВі - вообще доступ к эфиру, и вещать он будет лишь в кабельных сетях и через спутник.

Суд шел три дня Последнее судебное заседание над 5-м каналом и ТВі относительно лишения частот шло три дня. Около часа дня еще 26 августа под стены Апелляционного административного суда Киева начали приезжать и подходить художники, нардепы, журналисты и рядовые украинцы, которые болели за судьбу телеканалов и свободу слова в целом.

Первыми появились “художники против цензуры” в футболках цвета хаки с перечеркнутым водительским знаком “кирпич” на спине и припиской: “Запрещено запрещать”. С ними был и нардеп Олесь Доний. Из черного опеля с надписью “ОsтаNNя баррикада”, который остановился у дома служителей Фемиды, начали вытаскивать микрофоны, колонки и остальную технику, необходимую для проведения перфоменса. Лица ребят и девушек были раскрашены в цвета настроечной таблицы, которая обычно светится на немом экране.

– Если закроют эти каналы, то люди будут видеть только такое изображение, – объясняли они свою раскраску.

На акцию пожаловала и пресс-секретарь экс-президента Ющенко Ирина Ванникова. Она, как и остальные журналисты и художники, в знак солидарности приклеила к своему пиджаку нашлепку с надписью: “Я хочу смотреть 5 канал”.

И пока служители Фемиды решали судьбу 5-го канала и ТВі, художники развлекали собравшихся украинскими песнями и стихотворениями. А в начале перфоменса представители “ОsтаNNьої баррикади” принесли кучу символических картонных телевизоров с изображением настроечной таблицы или надписью “цензура” на весь экран, и возвели из них “стену цензуры”.

– Это то, что происходит сейчас с нами, – объясняли они свое творение.

Писатели братья Капрановы вышли на импровизированную сцену с таранькой в руках.

– Это то, во что нас хотят превратить судьи, СБУ, хорошковские, януковичи, – указывая на высушенную рыбку, говорили они присутствующим. – Это наш с вами портрет, если мы не устоим. И чтобы не превратиться в такое, мы с вами должны отстоять каждую пядь нашей земли, не то что каждый телеканал, а каждое слово. И наша борьба только начинается. Потому что сегодня они распределяют частоты. Завтра дойдет до печатных средств массовой информации санстанция и скажет, чтобы их закрыли по гигиеническим требованиям. Послезавтра Интернет будет вредным, потому что излучение плохо влияет на глаза и его придавят.

Отдельная часть выступления братьев была обращением к судьям.

– Уважаемые судьи, – продолжали Капрановы. – Напрасно вы думаете, что завтра вас не пнут ногой под зад, и на ваше место не придут новые выпускники академии Кивалова, которые заплатят больше денег. Завтра вас пнут и вам некому будет жаловаться, некак будет донести свое слово до людей, если вы сегодня закроете 5 канал и ТВі. Вы работаете против себя. И вы превратитесь в точно такую тараньку... Сегодня милиция защищает власть от нас, суды защищают власть от нас, а свобода слова защищает каждого из нас лично, независимо от того, премьер ты или милиционер, врач, или учитель. И помните, во всех религиях высшее наказание всегда было за неправедный суд. Спасите себя и спасите Украину.

Писатель и поэт Александр Ирванец позабавил собравшихся ироническим стихотворением “Наша победа”, посвященным Дню Независимости.

…Підтвердять всі керівники теперішні,

Що провидіння зовсім не сліпе.

Згадаймо ж, як у дев’яносто першім

Вони боролися з ҐКЧП!..

«Ми как одін умрьом в борьбє за ето!» -

Лунала пісня, й ставши ланцюжком,

Ішли вперед Азаров і Ахметов,

Колєсніков, Лук’янов і Цушко.

Щоб перетнути шлях катам московським,

Без суперечностей і протиріч

Ще юний Шуфрич з юним Хорошковським

За Україну стали пліч-о-пліч.

Свій кожен крок надійно прораховуючи,

Плануючи майбутній хід подій,

Сам особисто Віктор Янукович

Свою автоколону вів у бій!...

К собравшимся вышел нардеп, экс-генпродюсер “5 канала” Юрий Стець, чтобы объявить последние новости из зала заседаний.

– Суд отклонил ходатайство “5 канала” и ТВі, – сообщил Стець. – Кроме того, к этому решению присоединились представители “Интера”, которые сказали, что они просили бы суд отклонить эти ходатайства. Я очень надеюсь, что суд вынесет честное, справедливое решение. Но ввиду того, что происходит в зале суда, называется одним словом – позор.

И юные художники под стук предусмотрительно заготовленных железных ведер и шум пластиковых бутылок с копейками внутри дружно начали скандировать: “Позор!”

Ходатайств было шесть. Среди прочего было отказано в присоединении к материалам дела диска с записью заседания Нацсовета, на котором объявлялись результаты конкурса относительно предоставления права на вещание, не позволили вызывать в суд для предоставления объяснений участников заседания Нацсовета, в том числе и бывшего и.о. председателя Нацсовета Юрия Плаксюка и т.д.

Свои решения суд мотивировал по большей части отсутствием оснований для удовольствия в связи с необоснованностью или тем, что “на данном этапе судебного следствия удовлетворять отдельные ходатайства нецелесообразно, и они будут рассматриваться позже”.

К апелляционным жалобам присоединился и телеканал СТБ.

В 15.30 после двух с половиной часов музыкальных и словесных вступлений, художники начали сворачивать свою деятельность. Потому что они законопослушные граждане. А акция была санкционирована именно до этого времени. Но в конце не забыли разрушить “стену цензуры”. Сказав свое “нет” такой антиутопии.

Группа поддержки уехала, но суд продолжался. После завершения изучения ходатайств, начали рассматривать апелляционную жалобу по существу. Но скоро объявили перерыв до 9-и утра 27 августа. В течение всей пятницы решение так и не было вынесено и заседание перенесли на понедельник. И только во второй половине дня 30 сентября служители Фемиды объявили результат: суд подтвердил незаконность решения Нацсовета о предоставлении ряда частот телеканалам ТВі и “5 канал”. Решение Нацсовета было признано неправомерным и отменено.

Первая реакция – Этот день расцениваю как день введения официальной цензуры в Украине, – заявил гендиректор ТВі Николай Княжицкий. – ТВі лишили права вещания не только на частотах, которые канал получил во время последнего конкурса Нацсовета, но и которые он выиграл раньше.

– Закон о телевидении говорит, что приоритетное право получения частот имеют те компании, которые производят социально-политические программы, информационные. Ни один из каналов, которые принимали участие в том конкурсе на частоты, больше таких программ, чем мы и 5-й канал, не производит. Начнем с того, компании Хорошковского не принимали участия в конкурсе на большинство частот, которые мы получили. Никакие их права не были нарушены. Они в суде говорили: “Мы апеллируем к Конституции”... Они не претендовали на эти частоты, они просто хотели запретить нам вещание.

– Суд показал, что он достаточно заангажирован, коррумпирован и решение судей опиралось не на понимание того, что они решают судьбу страны – быть или не быть свободе слова в Украине, а прежде всего на свои личные интересы и свои личные переживания, и мне досадно, что таких людей, как Чорновил (Вячеслав), Лукьяненко, Стус, в этой стране очень мало, – прокомментировал Юрий Стець. – Суд не захотел заслушать ни одного ходатайства, приобщить к делу журналистов, права которых нарушаются. Основные свидетели в этом деле – члены Нацсовета, а судьи отказались их слушать.

– Решение суда свидетельствует, что украинская судебная система, к сожалению, не является независимой и она прислушивается не к аргументам закона, а к интересам власти, – поделился Олесь Доний. – В решении суда имеются все признаки введения цензуры в стране, и это решение можно трактовать не как корпоративный спор, а как попытку поставить на колени масс-медиа, которые не входят в провластный холдинг. В данном случае интересы Хорошковского, который одновременно олигарх, медиа-магнат, глава СБУ, - выше интересов закона. К интересам господина Хорошковского и прислушивался суд. Фактически без аргументации самого Нацсовета принималось решение. Можно подозревать, что оно было предварительно запланировано, и именно поэтому вызов в суд свидетелей мог лишь навредить общей картине. 5-й канал и ТВі не являются оппозиционными каналами, но их нет в провластном холдинге. И учитывая, что идет тенденция на монополизацию медийного пространства, то для власти опасны не просто оппозиционные СМИ, а даже конкуренция в медийной сфере. Это и есть удар по демократии. Ведь демократия обеспечивается наличием доступа рядового гражданина к разнообразным источникам информации. В дальнейшем это может привести к тому, что другие владельцы медиа или телевидения или радио или газет будут вынуждены прислушиваться к советам власти в освещении той или иной информации или еще откровеннее – подчиняться непосредственно власти, входя, даже формально, в провластные холдинги. Вводиться режим цензуры или самоцензуры и население не будет получать достоверной информации.

А вот народный депутат Тарас Чорновил в ситуации с судебными процессом вокруг телеканалов видит основную угрозу в грязном отстаивании бизнес-интересов в медийной сфере.

– Та группа, которая сегодня при власти, не очень смотрит на свободу слова, их это не особенно интересует. “5 канал” всегда держал взвешенную позицию, на ТВі не было жестких выпадов против власти, – рассказывает Тарас Чорновил. – То, что там звучит какая-то критика, для нынешней власти не является чем-то страшным, они просто это игнорируют. Потому говорить, что основное задание закрыть рот журналистам и ликвидировать свободу слова – это довольно серьезное преувеличение. Тут другой мотив. Но как по мне, это еще опаснее. Мотив экономический – удушить конкурентов с использованием серьезного государственного положения, возможностей влияния на суды, “контрольного пакета акций”, который есть у Хорошковского в Нацсовете. Я подозреваю, что может быть очень серьезный цикл процессов относительно кабельных вещателей с перехватом и удушеннем основных конкурентов, которые могут мешать бизнесу Хорошковского в медийной сфере. Очень грязный бизнес, который в то же время наносит удар и по свободе слова.

Повторный конкурс Нацсовета: правовое решение или кража частот?

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания готов провести повторный прозрачный, публичный и открытый конкурс на частоты, которые стали предметом судебного разбирательства. Такое заявление распространила пресс-служба Нацсовета. Причем в тексте сообщения отмечено: “Учитывая, что основным условием конкурса было именно развитие информационного вещания, «5 канал», естественно, будет иметь определенные преимущества, поскольку является исключительно информационным каналом”.

Впрочем, Княжицкий убежден, что новый конкурс не может быть объявлен.

– Суд не отменил объявление и проведение прошлого конкурса, – сказал он. – А лишь отменил решения, которые были на этом конкурсе. Следовательно, Нацсовет не имеет права объявлять новый конкурс. Все, что он может – переголосовать результаты того конкурса, который проводился раньше среди тех, кто подавал заявки... Если кто-то захочет получить эти частоты сейчас – это будет попытка получить награбленое. Эти частоты по закону принадлежат нам.

Юрий Стець заверяет, что в любом конкурсе, который будет объявлять Нацсовет, “5 канал” как принимал участие, так и будет принимать в дальнейшем. “Мне хотелось бы верить, что эти конкурсы будут публичными, прозрачными и честными”, – отметил он.

Что теряем Решение суда вступило в силу с момента объявления. Следовательно с 30 августа ТВі не имеет права вещать в эфире (до сих пор канал имел право вести вещание в 12 областях Украины), “5 канал” теряет 26 частот – это 40% покрытия территории Украины.

– С правовой точки зрения, позиция наших каналов является сильной и безукоризненной, – заверяет юрист, представитель “5 канала” в суде Татьяна Малашенкова. – Мы будем подавать кассационную жалобу по получении полного текста судебного решения, которое суд нам обещал предоставить 3 сентября.

Гендиректор ТВі также сообщил, что телеканал будет подавать кассационную жалобу и обращаться в Европейский суд по правам человека.

– Наш инвестор (бизнесмен происхождением из России Константин Кагаловский, бывший акционер ЮКОС. – Авт.) будет обращаться к Европейской комиссии с просьбой защитить его инвестиции, поскольку между Украиной и ЕС существует соглашение о взаимной защите инвестиций. Наш владелец является гражданином Великобритании. Инвестиции у нас идут через Кипр, который тоже является членом ЕС. ЕС пообещал нам в этом случае полную поддержку.

По словам Княжицкого, в результате решения суда канал потерял десятки миллионов гривен. Ведь закупка и установление приемников, антенн и в целом организация работы телеканала требовали немалых финансовых вливаний. Поэтому пока еще телеканалы подсчитывают убытки.

Как противостоять

– Мы давно говорим о конфликте интересов у Хоршковского. Власть не реагирует, – рассказывает Княжицкий. – Никто не замечает, что происходит. Как СБУ требовало документы у Нацсовета, а затем они оказались в суде. Все забыли о слежке за мной неизвестными машинами. И в таком государстве незачем удивляться, когда исчезают журналисты, когда закрывают СМИ... Мы не хотим быть оппозиционным каналом, мы хотим быть честным каналом. А в этом должны быть заинтересованы все: и оппозиция, и власть.

Княжицкий также обратился за поддержкой ко всем “нормальным депутатам” всех политсил и коллегам-журналистам.

Олесь Доний считает, что единственный механизм противостояния – движение сопротивления. Он вместе со своей “ОsтаNNьою барикадою” хочет, чтобы больше общественных организаций присоединялись к их акциям в поддержку “5 канала” и ТВі и свободы слова в целом.

– Кто должен противостоять? Появились первые акции журналистов. Первые действия. Но сказать, что мы видим колоссальную солидарную деятельность тяжело, – рассказывает Тарас Черновил. – Намеки на журналистскую солидарность были в 2004 году, когда возникли проблемы у “5 канала”. А теперь выступают только определенные группы художников, звучат индивидуальные выступления и заявления отдельных журналистов. Все фактически промолчали. Все надеются: нас минует, ударит по другим. Если так будет дальше, то понемногу задушат всех. Идет захват рынка масс-медиа как экономической составляющей. Пока не будет солидаризированной позиции журналистов, пока все телеканалы, кроме группы Хорошковского, не объявят какой-то бойкот определенной группе политиков, которые с этим связаны, пока это не будет непрерывно раздаваться во всех эфирах, под всеми посольствами, – до тех пор это будет продолжаться.

Анна Ященко