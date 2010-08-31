Впервые в Киеве - динозавры!
Открытие выставки «Мир Динозавров» в Печерском ландшафтном парке (Певческое поле) переносится на 10 сентября.
Это международный проект, который проходит в крупных городах Евросоюза и впервые представлен в Киеве. Больше 10 миллионов зрителей в разных уголках Европы побывали на этой выставке.
На протяжении двух месяцев (сентября-октбря) посетители выставки смогут увидеть 62 экспоната динозавров, воссозданных в натуральную величину на основе научных исследований. На территории Парка площадью в 4 гектара на Печерских холмах поселяться Стегозавры, Диплодоки, Трицератопсы, Археоптериксы, естественно, величественный Тираннозавр и другие доисторические рептилии. В парке будут представлены экспонаты триасового, юрского, мелового периодов. Размеры экспонатов впечатляющие: до 6 метров в высоту, длина некоторых – до 23 метров.
Выставка начинает работать 10сентября с 10.00.
В программе открытия предусмотрено проведение конкурсов, конструирование самого большого динозавра в Украине из конструктора ЛЕГО, караоке-фест от Народного радио.
Также посетители смогут:
- узнать о древних рептилиях из увлекательного рассказа экскурсовода;
- поучаствовать в раскопках «останков» динозавров;
- осмотреть экспозицию доисторических окаменелостей, где будут представлены: единственный скелет настоящего динозавра в Украине, челюсть мамонта, трилобитов, аммонитов, мозазавров, рыб.
- развлечься на аттракционах;
- сфотографироваться с экспонатами;
- выиграть или купить интересные подарки и сувениры.
Время работы выставки - с 10.00 до 20.00 каждый день с 10 сентября по 31 октября 2010 года.
Приглашаем представителей СМИ на Певческое поле на открытие выставки 10 сентября 2010 года. Если Вас интересует информация о процессе монтажа (с возможностью побывать на площадке), просьба сообщить организаторам выставки по ниже указанным номерам телефонов. Тел. для аккредитации: (044) 353-25-01, 096-464-22-81.
Если Вас интересует информация о процессе монтажа (с возможностью побывать на площадке), просьба сообщить организаторам выставки по ниже указанным номерам телефонов.
Тел. для аккредитации: (044) 353-25-01, 096-464-22-81.