Впервые в Киеве - динозавры!

Открытие выставки «Мир Динозавров» в Печерском ландшафтном парке (Певческое поле) переносится на 10 сентября.

Это международный проект, который проходит в крупных городах Евросоюза и впервые представлен в Киеве. Больше 10 миллионов зрителей в разных уголках Европы побывали на этой выставке.

На протяжении двух месяцев (сентября-октбря) посетители выставки смогут увидеть 62 экспоната динозавров, воссозданных в натуральную величину на основе научных исследований. На территории Парка площадью в 4 гектара на Печерских холмах поселяться Стегозавры, Диплодоки, Трицератопсы, Археоптериксы, естественно, величественный Тираннозавр и другие доисторические рептилии. В парке будут представлены экспонаты триасового, юрского, мелового периодов. Размеры экспонатов впечатляющие: до 6 метров в высоту, длина некоторых – до 23 метров.

Выставка начинает работать 10сентября с 10.00.

В программе открытия предусмотрено проведение конкурсов, конструирование самого большого динозавра в Украине из конструктора ЛЕГО, караоке-фест от Народного радио.

Также посетители смогут:

- узнать о древних рептилиях из увлекательного рассказа экскурсовода;

- поучаствовать в раскопках «останков» динозавров;

- осмотреть экспозицию доисторических окаменелостей, где будут представлены: единственный скелет настоящего динозавра в Украине, челюсть мамонта, трилобитов, аммонитов, мозазавров, рыб.

- развлечься на аттракционах;

- сфотографироваться с экспонатами;

- выиграть или купить интересные подарки и сувениры.

Время работы выставки - с 10.00 до 20.00 каждый день с 10 сентября по 31 октября 2010 года.