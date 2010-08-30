Немецкие СМИ - о темной стороне президентства Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен принять решение: олигархический режим или динамическое общество. Об этом пишет сегодня немецкая газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг».

Как отмечает издание, “со времени своей победы на выборах Президенту Украины Виктор ЯНУКОВИЧУ удалось сделать достаточно много. Он уменьшил газовые субсидии, которые раздували импорт и делали страну зависимой от России. Он хочет повысить пенсионный возраст и сбалансировать бюджет. Все это помогло ему получить крайне необходимый для его страны многомиллиардный кредит Международного валютного фонда. Этими достижениями будет кичиться Президент, когда будет пытаться привлечь немецкие инвестиции”.

Однако, отмечает ФАЦ, “в его президентстве есть и темная сторона. С момента прихода не пост В.ЯНУКОВИЧА... в стране опять воцарилась власть олигархов, тех же миллиардеров из высших ступеней власти, которые во многих странах бывшего Советского Союза разделили между собой целые области. В первую очередь возросло влияние газового лобби. В последнее время на первый план стали выходить компании, приносящие своим владельцам миллиарды долларов, среди прочего также деньги, которые должен перевести в Украину Международный валютный фонд. Почти монопольное положение «корпорации» (как называют в Киеве сеть власть предержащих) угрожает свободе слова на ведущих телеканалах, а сдерживающее влияние хорошо скрытых экономических интересов благодаря своему вмешательству в переговоры о зоне свободной торговли мешает сближению с Западом. Таким образом, олигархическая система автоматически отдаляет Украину от Европы в направлении Москвы”.

Между тем, пишет издание, “существуют признаки того, что газовое лобби активизировало деятельность Службы безопасности Украины. Согласно сообщениям журналистов, депутатов и иностранцев в Киеве возросло количество случаев слежки и тайного прослушивания разговоров. Изменения в судоустройстве упростили доступ «властной вертикали» к судьям и намного осложнили для оппозиционных телеканалов возможности отстаивать свои интересы в суде”.

“Однако Киев (пока ) – не Москва, - констатирует ФАЦ. - В.ЯНУКОВИЧ пришел к власти не благодаря манипуляциям. Убийства журналистов и эскадроны смерти пока не превратились в будничность. Однако Президент, в первую очередь благодаря своей кадровой политике (один из наибольших олигархов возглавляет службу безопасности и является членом влиятельного Высшего совета юстиции) вызывает сомнения, может ли он и хочет ли он в действительности контролировать теневых боссов”.

Как пишет газета, Европа заинтересована в Украине. Страна имеет много стратегических ресурсов, в том числе ее известный газопровод. Она является одним из важнейших экспортеров зерновых в мире, большими производителем оружия, а запасы урана здесь являются одними из наибольших на континенте. Европа должна привлечь все эти богатства на свой рынок, вместо того, чтобы позволить им войти в непредсказуемую монополию российской сферы влияния. Здесь также можно выгодно для всех стран развить чрезвычайный инвестиционный потенциал.

“Однако для этого необходимо обеспечить приток в Украину денег европейский инвесторов. Суды должны вершить правосудие, а не прогибаться под власть, свободные средства информации и свободные избиратели должны лишить власть искушений. В.ЯНУКОВИЧ должен принять решение, хочет он развивать страну по советскому образцу, то есть создать режим, в котором существуют сверхбогатые, а большинство проживает на самом низком уровне под гнетом авторитарного государства, или он стремится к динамическому обществу, которое по образцу стран восточной и южной Европы объединится с Европой”, - говорится в статье «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг».