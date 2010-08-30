Блок Кличко исключил депутата за «голосование вразрез»

Депутата Киевсовета Дмитрия АНДРИЕВСКОГО исключили из состава фракции Блока Виталия Кличко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, соответствующее решение было принято сегодня утром на заседании фракции.

Как отмечается в сообщении, причиной исключения стало нарушение депутатом фракционной дисциплины и его голосование вразрез с решением фракции.

В Блоке Кличко напоминают, что одноименная фракция в Киевсовете приняла решение об отказе принимать участие в заседании городского совета 25 августа, однако Д.АНДРИЕВСКИЙ это решение проигнорировал.

Как прокомментировал сегодняшнее решение лидер блока Виталий КЛИЧКО, его фракция в Киевсовете принимает свои решения демократично, но отстаивать интересы киевлян можно исключительно согласованной командной работой.