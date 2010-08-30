Российский эксперт назвал самое уязвимое место кабмина Азарова

Российский экономист, директор Института проблем глобализации Михаил ДЕЛЯГИН считает необоснованными разговоры о возможности дефолта Украины.

Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя сообщения российских и украинских СМИ о том, что Украина стремительно движется к дефолту и это скажется негативным образом на экономике России.

"По правде говоря, эти комментарии производят впечатление крайне непрофессиональной пропаганды, - сказал М.ДЕЛЯГИН. - Динамика валютных потоков современной Украины, несмотря на снижение международных резервов, не позволяет сделать такие выводы. Кроме того, Украина совсем недавно подписала соглашение с МВФ о выделении кредита в размере 15,4 млрд. долларов. Это тяжелое соглашение, но украинское правительство достаточно разумно смягчило для общества и экономики наиболее острые требования МВФ. Прошла информация о том, что около полумиллиарда евро Украине готовы выделить и Европейский банк реконструкции и развития».

По мнению эксперта, «при всем сложном характере переговоров, непростых условиях, которые Украине придется выполнять по этим соглашениям с МВФ, международные рейтинговые организации тут же повысили кредитный рейтинг Украины, обеспечив ее финансовую устойчивость. В этой ситуации говорить о дефолте, по меньшей мере, необоснованно».

Как отметил М.ДЕЛЯГИН, «добавьте к этому еще и готовящийся выпуск Украиной евробондов совместно с банками ВТБ и GP Morgan на сумму 2 миллиарда долларов. Ну кто бы стал в преддефолтной ситуации так рисковать деньгами?! Особенно сегодня, когда, в отличие от 98-го года, есть вполне надежные направления глобальных спекуляций. Падение экономики остановилось. Мало того, правительство Украины рассчитывает на рост ВВП в 2011 году на 4,5%».

По словам экономиста, перечисленные факты, наоборот, свидетельствуют, что «страна сумела отойти от «оранжевой пропасти», у которой она стояла еще минувшей зимой. Конечно, социально-экономическая ситуация остается непростой, но страна получила и еще получит солидную финансовую поддержку, а ее нынешнее правительство сумело убедить влиятельные западные финансовые круги в том, что будет проводить адекватную экономическую политику и готово приступить не просто к глубоким, но и к рациональным структурным реформам».

При этом российский эксперт высказал свое мнение о украинском правительстве: «Если и говорить о слабостях правительства Николая АЗАРОВА, то я бы назвал самым уязвимым местом реформаторский блок, который возглавляет вице-премьер Сергей ТИГИПКО». Как отметил М.ДЕЛЯГИН, «я имею некоторое представление о нем, так как в мою бытность помощником премьер-министра России в 2003 году он был главой Нацбанка Украины. В кругах экономистов за С.ТИГИПКО не замечали серьезных реформаторских талантов. Более того, факт назначения его на должность вице-премьера, отвечающего за реформы, произвел впечатление исключительно политического решения, весьма проблемного с социально-экономической точки зрения. Его выступления, как в стране, так и на международных форумах, не позволяют понять, что он хочет делать и как именно собирается реформировать экономику». «Пока его действия выглядят скорей как имитация реформаторской деятельности, направленные на новую эскалацию борьбы за передел власти», - считает российский эксперт.

Как сообщал УНИАН, в середине августа российский экономист, президент компании "Неокон" Михаил ХАЗИН заявил, что Украину ждет дефолт и ухудшение уровня жизни населения. Экономическая ситуация в Украине, по словам М.ХАЗИНА, плачевна из-за накопленных внутренних и внешних финансовых обязательств. "Одно из двух: либо будет дефолт в том или ином виде, потому что накопленные за предыдущие годы обязательства никуда не делись, либо надо еще что-то делать радикальное", - полагает экономист.

После этого высказал ведущий эксперт Центра социально-экономических исследований «CASE-Украина» Владимир ДУБРОВСКИЙ высказал мнение, что при отсутствии радикальных экономических реформ, улучшения качества работы государственного управления и реформирования жилищно-коммунального сектора, Украина может столкнуться с угрозой дефолта.

Экс-министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА заявила, что Украину в ближайшее время может ожидать социальный дефолт. «Это может произойти в связи с политикой, которую проводит правительство АЗАРОВА и вся команда ЯНУКОВИЧА», - отметила Л.ДЕНИСОВА.