В Верховной Раде началась внеочередная сессия

В Верховной Раде Украины началась внеочередная сессия, которая была созвана по требованию депутатов коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент сегодня рассмотрит три проекта законов относительно внесения изменений в Закон «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».

Один из законопроектов внесен депутатами от БЮТ, один - от коалиции и еще один - от народного депутата Арсения ЯЦЕНЮКА.

ВР также рассмотрит изменения к Закону «О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины» относительно механизма возвращения сбережений, а также заслушает информацию правительства о выполнении мероприятий социальной защиты населения в связи с формированием тарифов на жилищно-коммунальные услуги.