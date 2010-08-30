Открытие доски Леси Украинки в Берлине пройдет без Януковича

Сегодня в Берлине состоится торжественное открытие памятной доски Лесе Украинке, сообщает Deutsche Welle.

Инициатива открытия доски Леси Украинки в Берлине принадлежит активистам украинской диаспоры, которые несколько лет назад начали проект со сбора пожертвований. Теперь посол Украины во ФРГ Наталия Зарудна рада, что эту акцию удалось подготовить совместно с Центральным союзом украинцев Германии. "Очень надеемся, что это будет не последняя такая культурная акция, которая напомнит о давних и тесных отношениях между нашими странами", - сказала посол.

По словам Людмилы Млош, председателя Центрального союза украинцев Германии, далеко не все, кто мог бы посодействовать проекту, откликнулись на почин. Но в конце концов все нужные разрешения были получены, средства собраны, а полтавский скульптор Вадим Голобородов изготовил доску.

В последние дни в украинском кругу Берлина обсуждали, будет ли присутствует на открытии и президент Украины Виктор Янукович. Часть берлинских украинцев негативно относилась к его присутствию. Но, как стало известно, украинский президент поручил эту миссию министру иностранных дел Константину Грищенко. "Объяснили нам так, что будто бы у президента не найдется времени в связи с другими важными вопросами", - сказала Людмила Млош.