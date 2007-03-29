КС готов отказать Ющенко в признании неконституционным закона о Кабмине?

Вчера стало известно, что коллегия судей Конституционного суда отказала президенту в рассмотрении его представления о признании неконституционным закона "О Кабинете министров", пишет Коммерсант-Украина. Это решение не окончательное – оно вступит в силу лишь после его утверждения на заседании КС. Но в секретариате президента (СП) уже смирились с проигрышем дела и готовят новое представление, в котором приведут новые аргументы о неконституционности данного закона.

Издание напоминает, что Виктор Ющенко обжаловал в КС не содержание закона о Кабмине, а процедуру его принятия, подписания и обнародования.

Исполняющий обязанности пресс-секретаря КС Иван Аврамов подтвердил Ъ, что коллегия суда действительно приняла такое решение. При этом господин Аврамов отметил, что данное решение не является окончательным: "Коллегия – не последняя инстанция. Окончательное решение принимается на заседании суда с участием всех восемнадцати судей". Это мнение разделяет представитель президента в Конституционном суде Владимир Шаповал. "Коллегия – это только шесть судей, а в состав Конституционного суда входит восемнадцать судей,– пояснил он Ъ.– Поэтому решение коллегии еще ничего не означает. На заседании суд может поддержать совсем другое решение".

По словам Ивана Аврамова, сейчас ведется подготовка к заседанию КС, на которое будет вынесен проект, утвержденный коллегией судей. Дата заседания пока не назначена, но пресс-секретарь КС заверил, что слушания пройдут "достаточно оперативно".