В субботу на Майдане перекроют движение и выключат фонтаны

В субботу, 28 августа, на Майдане Незалежности в Киеве состоится боксерский турнир.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ.

Инициатором проведения турнира под открытым небом выступила промоутерская компания «Elite-Boxing». В соответствии с распоряжением, именно «Elite-Boxing» несет ответственность за подготовку и проведение мероприятия.

Во время проведения турнира на Майдане Незалежности будет ограничено движение транспорта. Кроме того, в период с 26 по 28 августа не будут работать фонтаны со стороны Стелы Независимости.

28 августа на Майдане Незалежности будет усилена охрана общественного порядка. Также в центре города будут дежурить кареты «скорой помощи».

По информации организаторов, главным событием вечера станет 12-раундовый титульный бой между двумя бывшими чемпионами мира в весе «петуха». Украину будет представлять один из наиболее титулованных бойцов в истории отечественного профессионального бокса – экс-чемпион мира по версии WBA Владимир СИДОРЕНКО. Соперником украинца станет Мбвана МАТУМЛА из Танзании, который владел ранее чемпионским поясом IBO. На кону будет вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC в весе «супермухи».

В андеркарте турнира выступят несколько молодых боксеров. Среди них - Дмитрий КУЧЕР, Виктор ПОСТОЛ, Николай ИCРАЭЛЯН и Тимур АХУНДОВ.

В целом в рамках шоу пройдет семь боксерских поединков.