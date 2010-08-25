Чартерный перелет Клюева в Китай стоил госбюджету 1 миллион 750 тысяч

Перелет первого вице-премьера Андрея Клюева в Китай чартером стоил госбюджету 1 миллион 750 тысяч гривен.

Как сообщает Украинская правда, соответствующая информация о применении процедуры закупки услуг на перевозку у одного участника обнародована на сайте Минэкономики.

Согласно документу, Минэкономики заказало "услуги по перевозке пассажиров авиационным транспортом, которые не подчиняются расписанию" у Государственного авиационного предприятия "Украина".

В обосновании применения процедуры закупки у одного участника отмечается, что такое решение было принято "в связи с возникновением срочной потребности в услугах по перевозке пассажиров авиационным транспортом, которые не подчиняются расписанию".

Также причиной принятия решения о закупке такого перелета было "надлежащее и своевременное выполнение поручений первого вице-премьера от 17 августа 2010 по перелету Клюева и членов украинской делегации в Пекин для участия в заседании Межправительственной Украинско-Китайской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества"