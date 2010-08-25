Попов на сессии Киевсовета предложил ликвидировать райсоветы столицы

Исполняющий обязанностей председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ предлагает ликвидировать в Киеве районные советы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня во время внеочередного пленарного заседания сессии Киевсовета.

«Я предлагаю решение о предоставлении городу Киеву таких полномочий, как решение вопроса, будут ли в городе Киеве районные советы, или не будет их. Или будет другая вертикаль власти», - сказал А.ПОПОВ.

Он отметил, что такая вертикаль власти должна основываться на подчинении районных государственных администраций города Киева Киевской городской государственной администрации.

Также он подчеркнул необходимость сокращения количества чиновников в райгосадминистрациях. В частности, по его словам, на сегодня их численность составляет 3600, и на их содержание из городского бюджета тратится 309 млн. грн. в год. «Нам необходимо начинать экономить ресурсы с себя», - отметил А.ПОПОВ.

Также, по его словам, в райгосадминистрациях города работают от 8 до 14 заместителей руководителей РГА. «Я функций для 14 заместителей не придумаю», - отметил А.ПОПОВ.

Кроме того, в повестку дня сегодняшнего заседания Киевсовета внесен пункт об утверждении обращения к Верховной Раде о внесении изменений в закон Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве» относительно образования или необразования районных советов.