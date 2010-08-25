Тимошенко: Янукович в райсоветы Киева не может назначить людей из Макеевки

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выступает категорически против ликвидации районных советов в городе Киеве.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Ю.ТИМОШЕНКО.

Она признает, что столица нуждается в кардинальных кадровых изменениях, но, подчеркивают лидер БЮТ, только киевляне должны решать, кому поручить управление городом.

“Принципиальная позиция БЮТ: 31 октября в Киеве должны состояться одновременные выборы городского председателя, городского и районных советов”, - подчеркивается в заявлении.

Также Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что на совете Блока в столице было принято решение, что фракция БЮТ сегодня не будет принимать участие во внеочередной сессии Киевсовета, “к тому же, созванной с нарушением регламента”.

“Согласно действующему законодательству, председателем райгосадминистрации может быть только председатель райсовета. Партия регионов уверена, что проиграет местные выборы в Киеве, и ЯНУКОВИЧ не сможет назначить «людей из Макеевки». Следовательно, свою проблему он решает путем лишения киевлян права избирать себе власть. Сначала без выборов поменяли власть в городе, теперь так же без избирателей будут менять власть в районах”, - отмечается в заявлении.

Исходя из интересов киевлян, БЮТ решил не идти на сегодняшнюю сессию и не принимать участие в разрушении демократии и местного самоуправления, подчеркнула лидер Блока.

“Каждый депутат из фракции БЮТ, который отступит от этой позиции, предаст киевлян и собственную политическую силу - за нарушение фундаментальных прав и свобод граждан будет немедленно исключен из партии «Батькивщина», из фракции БЮТ и через применение императивного мандата лишен депутатского статуса”, - подчеркивает Ю.ТИМОШЕНКО.