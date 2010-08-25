Скорик считает, что Киеву должно быть стыдно за Майдан Незалежности

Главный архитектор новой экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе Лариса СКОРИК считает, что через два года власть вернется к вопросу реконструкции Майдана Незалежности в Киеве.

«Там архитектурой и не пахнет. Там пахнет набором каких-то кичевых вещей, которые имеют возможность испортить вкус не одного поколения, если они будут стоять так и в дальнейшем. Для столицы европейской страны это позор. Через два года к этому вопросу (реконструкции Майдана Незалежности) надо будет вернуться – деньги найдутся», - сказала Л.СКОРИК в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Л.СКОРИК рассказала, что реконструкция Шевченковского национального заповедника в Каневе продолжалась несколько месяцев и за сравнительно небольшие средства. «За семь лет на заповедник в Каневе было потрачено 66,5 млн. грн. На что? Я как архитектор, который добрых четыре десятка лет уже строит, не могу осознать. Все пришлось делать уже за намного меньшую сумму за последние несколько месяцев», - заметила она.