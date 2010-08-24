Янукович: все, о чем шла речь, выполнить непросто

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что реформы в государстве будут проводиться без популизма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в своем обращении к украинскому народу по случаю 19-й годовщины независимости Украины, произнесенном на майдане Независимости в Киеве.

«Перемены всегда болезнены, в краткосрочном измерении, и часто воспринимаются лишь в контексте «теперь и только сейчас», - заметил Президент.

По его убеждению, «положительный эффект реальных изменений, которые несут системные реформы, приходят лишь через определенное время, – в средней и долгосрочной перспективе».

«Я считаю, что это не происходит за одну ночь. Я убежден: у нас хватит смелости посеять зерно перемен, и мы сможем собрать урожай уже в ближайшие годы», - заявил глава государства и отметил, что «не позволит Украине сойти с пути демократических реформ».

«Все, о чем шла речь, выполнить непросто. Но я считаю, что эпоха популизма в нашем государстве завершилась», - подчеркнул Президент.