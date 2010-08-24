Тимошенко обещает детальный план «борьбы за Украину»

Лидер ВО “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО приняла участие в Молитве за Украину в Кафедральном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, службу отправил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ.

Верующие и духовенство на молебне просили у Господа, чтобы он подарил Украине светлое будущее и прекратил раздор.

Также сегодня Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в праздновании Дня Независимости Украины в столичном парке им. Т.Г. Шевченко (возле Красного корпуса университета) и приглашает присоединяться всех небезразличных. Время проведения: 14.00.

«Пришло время осмыслить настоящее и осознать как совместными усилиями защитить будущее. Вместе мы преодолеем любые препятствия на пути укрепления независимости нашей Родины», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Ожидается, что лидер оппозиции обнародует детальный план «борьбы за Украину», сообщает пресс-служба БЮТ.