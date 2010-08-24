Янукович: государство не причастно к случаям ограничения свободы слова

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что государство никоим образом не причастно к случаям ограничения свободы слова и давлению на средства массовой информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в своем обращении к украинскому народу по случаю 19-й годовщины Независимости Украины, произнесенном на майдане Независимости в Киеве.

«Я хочу с полной ответственностью заявить, что государство никоим образом не причастно к таким случаям (ограничение свободы слова, давлению на СМИ – УНИАН). Здесь речь идет, скорее, о конфликтах интересов в бизнес-среде владельцев СМИ, которые оппозиционные силы пытаются представить международному содружеству как попытки ограничить свободу слова в Украине», - считает глава государства.

Со своей стороны, отметил В.ЯНУКОВИЧ, «как гарант Конституции, я сделаю все возможное, чтобы не допустить наименьших проявлений давления на медиа».