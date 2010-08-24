Украина отмечает 19-ю годовщину Независимости

Сегодня Украинское государство отмечает 19-ю годовщину Независимости.

В этот день 19 лет назад Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины.

1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.

Сегодня утром в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в молитве за Украину.

В 9.30 при участии Президента состоится церемония возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

Также глава государства будет принимать участие в торжествах по случаю 19-й годовщины Независимости Украины на Майдане Независимости в Киеве. Мероприятия начнутся в 10.00.