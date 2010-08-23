В БЮТ увидели, что регионалы намерены цинично «убить сразу двух зайцев»

Ликвидация районов в Киеве накануне выборов в местные советы – это эффективный и одновременно циничный способ «убить сразу двух зайцев»: «улучшить» показатели Партии регионов на местных выборах за счет исключения столичных районов из избирательного процесса и лишить новые политические движения и партии возможности представить себя избирателям и работать на результат.

Такое мнение народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ) выразил в комментарии УНИАН, давая оценку появившейся в СМИ информации о том, что готовится ликвидация районов Киева для того, чтобы отменить проведение выборов в столице.

По мнению Д.ВЕТВИЦКОГО, несовершенство украинского законодательства, в соответствии с которым решения о ликвидации районов принимаются на городском уровне, приводит к злоупотреблению полномочиями Киевским городским советом и политическим спекуляциям накануне местных выборов. «И такое решение обязательно негативно скажется на жизни киевлян», – подчеркнул он.

В случае отмены районов киевская власть будет назначать «смотрящих», что, по словам Д.ВЕТВИЦКОГО, станет шагом назад в развитии города. «Так можно в начало веселых девяностых годов вернуться, если районные советы в Киеве заменять «смотрящими», – считает депутат.

«На сегодняшний день городской совет и мэрия Киева выполняют больше политические функции, чем хозяйственные. Поэтому ликвидация районных советов и районных администраций в Киеве потребует неминуемого «раздувания» штата Киевского горсовета и мэрии. В противном случае оперативно и эффективно решать повседневные насущные для конкретных территорий вопросы власть будет не в состоянии. Такой подход позволит сосредоточить всю власть в одном месте, но лишит горожан возможности своевременного решения вопросов на местах, то есть поставит всех в одну большую очередь на прием к мэру», – заявил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

«Кроме очевидного негатива для киевлян, ликвидация районов как способ недопущения новых политических сил для участия в избирательном процессе создаст еще один прецедент применения властью «недемократических» способов обеспечения достижения нужного для конкретной политической силы результата», – сказал он.

Справка УНИАН. Конституционный Суд Украины решением №11-рп/2001 от 13 июля 2001 года определил, что границы полномочий городских советов, в частности по образованию и ликвидации районов в городе Киеве законами Украины четко не определены и не отнесены к компетенции каких-либо других органов. «Эти вопросы, исходя из специального конституционно-правового статуса города Киева как столицы Украины, может решать Киевский городской совет», – сказано в решении КСУ. Тогда обращение в суд было вызвано решением Киевского горсовета, которым в Киеве вместо 14 районов было создано 10 новых районов.

Раньше в средствах массовой информации появились сообщения, что Партия регионов планирует ликвидировать районы и, соответственно, районные советы Киева, с целью отмены выборов в столице осенью этого года, поскольку рейтинг Партии регионов в Киеве не позволяет им занять лидирующие позиции по итогам голосования.

Реализовать задуманное планируется путем внесения изменений в Закон «О столице Украины – городе-герое Киеве». Примечательно, что соответствующие изменения необходимо принять в течение первой пленарной недели – до 11 сентября, поскольку в этот день уже стартует избирательная кампания по выборам в органы местного самоуправления.

В соответствии с постановлением Верховной Рады Украины очередные выборы во все местные органы власти, кроме выборов Киевского городского председателя, депутатов Киевсовета и Тернопольского облсовета, должны состояться 31 октября текущего года.

В то же время в Партии регионов опровергают намеренияликвидировать районы. «Информация не соответствует действительности. Мы не собираемся ликвидировать районы, а ставим себе цель возглавить райсоветы», – в частности, заявил руководитель пресс-службы Киевской городской организации Партии регионов Константин ТРИФОНЕНКО.

25 августа должно состояться первое пленарное заседаниеVI сессии Киевского городского совета VI созыва. Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На сегодняшний день некоторые города в Украине отказались от функционирования районных советов. Так, 19 ноября 2009 года Черкасский городской совет принял решение №5-226 «О несоздании районных в городе Черкассы советов». Кроме того, 25 ноября 2009 года Харьковский городской совет принял решение о том, что районные советы города больше не будут создаваться по истечении срока полномочий действующих. Ликвидацию райсоветов в Харькове поддержали 80 депутатов, «против» проголосовали 9 депутатов.