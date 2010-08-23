Герман зовет спасать нацию от алкоголизма и Поплавского

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН считает, что нужно «сокращать безвкусицу в украинской культуре».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам в Каневе Черкасской области.

По словам А.ГЕРМАН, «университет ПОПЛАВСКОГО» (Киевский национальный университет культуры и искусств, ректором которого является Михаил ПОПЛАВСКИЙ – УНИАН) нужно «сократить как безвкусицу в украинской культуре».

«По моему мнению, это заведение культивирует все то, от чего нужно отказаться Украине. Но это только мои идеи. Когда на бутылке водки клеят фото матери – это преступление против нации. Мы должны спасать нацию от алкоголизма, и когда мама рекламирует яд для своих детей – это преступление. ПОПЛАВСКИЙ наносит колоссальный вред украинской культуре. Вирка СЕРДЮЧКА – это хирург, она показывает негативные явления, высмеивает их, а он (М.ПОПЛАВСКИЙ – УНИАН) это культивирует. Это рассадник кича, безвкусицы и голых девиц. Поэтому СЕРДЮЧКА – это талант, а ПОПЛАВСКИЙ культивирует кичугу. Я его принять не могу и никогда не смогу», - сказала А.ГЕРМАН.