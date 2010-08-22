Матвиенко: Тимошенко по идеологии левая, а по духу не украинка

Народный депутат от фракции “Наша Украина - Народная самооборона”, председатель Украинской Республиканской партии “Собор” Анатолий МАТВИЕНКО убежден, что энергии Юлии ТИМОШЕНКО достаточно, чтобы компенсировать работу украинских АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Хмельницком.

“По энергии более сильного человека, чем Юлия ТИМОШЕНКО в украинской политике не существует. Если бы все электростанции государства отключить, то Юля компенсировала бы их работу. Другое дело, куда эта энергия направлена”, - отметил А.МАТВИЕНКО.

Отвечая на вопрос, будет ли вступать УРП “Собор” в “Комитет защиты Украины”, которую возглавила Ю.ТИМОШЕНКО, А.МАТВИЕНКО сказал, что у них разные идеологии.

“У меня с Юлией Владимировной раньше был общий проект. С 2002 года до 2006 года УРП “Собор” входил во фракцию БЮТ. Считаю, что ТИМОШЕНКО по идеологии левая и по духу не идентифицирует себя украинкой, хотя об этом постоянно говорит. Да, она постепенно хочет стать украинкой. Но мы с ней разные морально и идейно», - сказал лидер УРП «Собор».

“Комитет защиты Украины” - ее проект (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН), он призван завоевать монополию на оппозицию. Странно, но монополия существует лишь при власти», - пояснил политик.