В столкновении Тойоты и Жигулей погибли 5 человек

В Запорожской области в результате лобового столкновения автомобилей Тойота Прадо и ВАЗ-2105 погибли 5 человек, в том числе ребенок.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС в Запорожской области, авария произошла 21 августа около 22:20 на 394-м км трассы Харьков-Симферополь (Мелитопольский р-н Запорожской обл.)

"По предварительным данным, 26-летний водитель Жигулей не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где машина "лоб в лоб" столкнулись с автомобилем Тойота Прадо, двигавшимся в сторону Запорожья. В результате аварии погиб водитель иномарки - мужчина 30-35 лет, личность которого пока не установлена и 4 человека находившиеся в "Жигулях", в том числе 5-летняя девочка", - сообщили в МЧС.

На месте аварии с сотрудниками ГАИ работали 2 единицы техники и 9 сотрудников ГУМЧС , которые с помощью спецсредств помогали извлечь тела погибших.