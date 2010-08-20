БЮТ: решения суда по делам Макаренко и Диденко написаны у Януковича

В БЮТ заявляют, что сделают, чтобы освободить от преследования властей бывшего председателя Гостаможни Анатолия МАКАРЕНКО и бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлению БЮТ.

По поводу сегодняшних решений Печерского райсуда Киева, который продлил срок содержания под стражей для А.МАКАРЕНКО и И.ДИДЕНКО до 10 октября, в БЮТ заявили, что таким образом власти продолжают расправляться с честными и профессиональными служащими.

“Власти продолжают политические репрессии против БЮТ как силы, оппозиционной к правящему режиму”, - отмечается в заявлении.

По словам бютовцев, «судебные решения», принятые в отношении А.МАКАРЕНКО и И.ДИДЕНКО, являются юридическими лишь условно.

“В действительности же это - политические прокламации, которые были написаны не в суде, а в администрации ЯНУКОВИЧА. Там же, где было сформировано и недавнее решение Шевченковского райсуда Киева, который обязал НАК «Нафтогаз Украины» «возвратить» «РосУкрЭнерго» 12,1 млрд. кубометров газа до 1 сентября”, - говорится в заявлении.

БЮТ заявляет, что “продолжит бороться с произволом и беззаконием тех, кто называет себя в настоящее время украинской властью”, и будет делать все, чтобы прекратить грабеж народа Украины.