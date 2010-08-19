ГНАУ отрицает факт ареста счетов Черноморской ТРК
Налоговая не арестовывает, а проверяет
|Александр Папаика
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.
«Результатов этой проверки мы пока не знаем, налоговая администрация никого, ничего не арестовывает, она проверяет правильность взаиморасчетов с бюджетом. Мы ни с кем не боремся, мы всех призываем к ответственности, к равноправным взаимоотношениям», - отметил глава ГНАУ.
Как сообщал УНИАН, 18 августа председатель Крымской республиканской партийной организации «ВО «Батькивщина» Андрей СЕНЧЕНКО заявил о том, что в Крыму арестованы счета Черноморской телерадиокомпании.
По словам А.СЕНЧЕНКО, в соответствии с решением суда в отношении лиц, которые никогда не имели никакого отношения к телерадиокомпании «Черноморская», имущество телекомпании находится под арестом, а Контрольно-ревизионное управление тщательным образом проверяет ЧТРК.
Он отметил, что телекомпания до сих пор не может получить от силовых структур документы, в соответствии с которыми было арестовано ее имущество, а, соответственно, не может защищать свои права.
По словам А.СЕНЧЕНКО, ЧТРК будет обжаловать действия налоговой в суде.
Также он заявил, что у Черноморской ТРК в связи с арестом счетов возникли проблемы в работе