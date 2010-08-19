ГНАУ отрицает факт ареста счетов Черноморской ТРК

Председатель Государственной налоговой администрации Украины Александр ПАПАИКА отрицает факт ареста счетов Черноморской телерадиокомпании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Результатов этой проверки мы пока не знаем, налоговая администрация никого, ничего не арестовывает, она проверяет правильность взаиморасчетов с бюджетом. Мы ни с кем не боремся, мы всех призываем к ответственности, к равноправным взаимоотношениям», - отметил глава ГНАУ.

Как сообщал УНИАН, 18 августа председатель Крымской республиканской партийной организации «ВО «Батькивщина» Андрей СЕНЧЕНКО заявил о том, что в Крыму арестованы счета Черноморской телерадиокомпании.

По словам А.СЕНЧЕНКО, в соответствии с решением суда в отношении лиц, которые никогда не имели никакого отношения к телерадиокомпании «Черноморская», имущество телекомпании находится под арестом, а Контрольно-ревизионное управление тщательным образом проверяет ЧТРК.

Он отметил, что телекомпания до сих пор не может получить от силовых структур документы, в соответствии с которыми было арестовано ее имущество, а, соответственно, не может защищать свои права.

По словам А.СЕНЧЕНКО, ЧТРК будет обжаловать действия налоговой в суде.

Также он заявил, что у Черноморской ТРК в связи с арестом счетов возникли проблемы в работе