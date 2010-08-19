КИУ: закон о местных выборах - преступление против избирателя

Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО считает новый закон о местных выборах «преступлением против избирателя».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВi, об этом он сказал в эфире телеканала.

«Это самый худший закон о выборах, начиная с 96-го года», - заявил он.

По мнению А.ЧЕРНЕНКО, приняв этот закон, «власть забором отгородилась от общественности» как украинской, так и международной. «Это уже другое дело, когда газ перекроют... Когда это ударит по карману тех, кто при власти, тогда уже будут реагировать», - считает он.

Вместе с тем, Председатель правления КИУ не считает нынешнюю ситуацию в Украине диктатурой или авторитарным режимом, однако констатирует, что «...наблюдается большое желание определенных лиц, пребывающих у власти идти по этому пути. И это - опасно.

Также А.ЧЕРНЕНКО считает, что не стоит рассматривать местные выборы через призму того, что Партия регионов возьмет власть на местах. «Это будет несколько тысяч локальных соревнований... Конкурируют на местах между собой финансово-экономические местные группировки, назовем их кланами. Они постараются максимально не допустить оппозицию», - отметил Председатель КИУ, подчеркнув, что «внутренняя конкуренция очень сильно проявится на местных выборах».

Кроме того, А.ЧЕРНЕНКО прогнозирует, что на местных выборах журналисты будут «больше заангажированы», хотя зарабатывать будут меньше. «Деньги платить не будут. Владелец конкретного местного СМИ имеет конкретные экономические интересы. Поэтому будет давать свой ресурс как вклад в (избирательную - УНИАН) кампанию», - сказал он.

В контексте беседы о местных выборах он прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг ТРК «Черноморская» в Крыму. По словам А.ЧЕРНЕНКО, она «напоминает «разборку» девяностых». «То, что это делается грубо, без красивого прикрытия, доказывает, что мало времени до выборов», - подчеркнул Председатель КИУ.

Как сообщал УНИАН, 11 августа Комитет по мониторингу свободы прессы в Крыму обратился к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с письмом, в котором выразил обеспокоенность давлением, которое осуществляется на крупнейшую и старейшую в Крыму частную телерадиокомпанию ТРК «Черноморская», и призвал взять под контроль ситуацию вокруг канала.

Комитет расценивает как угрозу свободе слова арест имущества этой ТРК, который, по словам руководителей телерадиокомпании, был осуществлен на основании уголовного дела, к которому канал не имеет отношения.

Комитет считает, что попытки ограничить или осложнить деятельность телеканала накануне местных выборов могут «существенно повлиять на право крымчан и севастопольцев получать всю полноту информации для того, чтобы сделать осознанный выбор».

«Оставаясь одной из самых популярных в Крыму телерадиокомпаний, «Черноморка» занимала особое место на политизированном рынке крымских масс-медиа. Часто, критически освещая действия власти Украины, Автономной республики Крым и Севастополя, эта телерадиокомпания таким образом обеспечивала полноту всего политического спектра мнений в регионе», - говорится в сообщении.

Комитет по мониторингу свободы прессы в Крыму также обратился с просьбой о поддержке к украинским и международным правозащитным организациям.