Счета Черноморской телерадиокомпании арестовали?

В Крыму арестованы счета Черноморской телерадиокомпании, заявил председатель Крымской республиканской партийной организации «ВО «Батькивщина» Андрей СЕНЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам А.СЕНЧЕНКО, в соответствии с решением суда в отношении лиц, которые никогда не имели никакого отношения к телерадиокомпании «Черноморская», имущество телекомпании находится под арестом, а Контрольно-ревизионное управление тщательным образом проверяет ЧТРК.

Он отметил, что телекомпания до сих пор не может получить от силовых структур документы, в соответствии с которыми было арестовано ее имущество, а, соответственно, не может защищать свои права.

По словам А.СЕНЧЕНКО, ЧТРК будет обжаловать действия налоговой в суде.

Также он заявил, что у Черноморской ТРК в связи с арестом счетов возникли проблемы в работе.

«Чтобы защитить свободу слова, мы будем применять все правовые методы и надеемся на поддержку общественности. Ведь только объединив усилия правдивых СМИ и неравнодушных граждан, можно противостоять преступным действиям власти», - отметил А.СЕНЧЕНКО.

Народный депутат подчеркнул, что ТРК «Черноморская», «5 канал» и ТВі - это телеканалы, которые очень четко соблюдают основы журналистской этики и освещают разные точки зрения по той или другой проблематике.

Он отметил, что для демократического государства важно, чтобы люди знали разные взгляды и мнения и уже сами делали выводы».

«А власти нужно, чтобы людям навязывалась только одна точка зрения, и других мнений просто не существовало - это и является основной причиной давления на правдивые телеканалы», - сказал А.СЕНЧЕНКО.